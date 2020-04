Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - In Gewahrsam genommen

Soest (ots)

Der Polizei fiel am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ein 30-jähriger Soester auf, der sich mit circa fünf weiteren Personen am Busbahnhof in Soest aufhielt und andere Fahrgäste an der Bushaltestelle anpöbelte. Da der mit 1,74 Promille angetrunkene Soester am gleichen Tag bereits schon einmal einen Platzverweis für den Bereich erhalten hatte und sich weiterhin uneinsichtig und aggressiv verhielt wurde er in Gewahrsam genommen. Bei ihm konnte zudem noch ein Messer aufgefunden werden. Gegen die anderen Personen, die unter Missachtung der Abstandsregeln dort aufhältig waren, werden noch Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz geschrieben. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell