POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Kindern den Weihnachtsbaum gestohlen

Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein Kind hat bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen erlitten, als es über die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden ist. Gegen 6.45 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw die Emil-Adolff-Straße in stadtauswärtiger Richtung. Da ein Autofahrer vor ihm nach links in die Benzstraße abbiegen wollte, musste er zunächst verkehrsbedingt dahinter anhalten. Kurz nach dem Losfahren überquerte ein 13 Jahre altes Mädchen die Straße aus der Sicht des Autofahrers von links nach rechts. Der 54-Jährige kollidierte mit dem vorderen linken Eck seines Pkw mit der Schülerin, die dadurch auf die Motorhaube aufgeladen und danach nach vorne abgewiesen wurde. Sie musste vom Rettungsdienst zur Versorgung ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. An dem Auto war ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. (ms)

Esslingen (ES): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Eine kleine Unachtsamkeit hat am Montagmorgen in der Neckarstraße zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden geführt. Ein 67-Jähriger war gegen 10.15 Uhr mit seinem Linienbus von der Bahnhofstraße nach links auf die linke der beiden Fahrspuren in die Neckarstraße eingebogen und wollte anschließend nach rechts auf die Spur zur Vogelsangbrücke wechseln. Dabei übersah er den Bus einer 36-Jährigen, der sich bereits auf dem rechten Fahrstreifen befand und streifte deren Fahrzeug seitlich, woraufhin dieser noch gegen den rechten Randstein geriet. Bei dieser seitlichen Kollision wurde nahezu die komplette rechte Fahrzeugseite am Fahrzeug des Unfallverursachers entglast. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Fahrgäste im Bus der 36-Jährigen konnten ihre Fahrt mit dem fahrplanmäßig nächsten Bus fortsetzen. Im Bus des Unfallverursachers befanden sich keine Fahrgäste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und fünf Feuerwehrleuten im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen. (cw)

Nürtingen-Zizishausen (ES): Radler angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Austraße / Schlosserstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 22-Jähriger gegen 8.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Austraße in Richtung Schlosserstraße unterwegs. Als er in die Schlosserstraße einbog, kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug eines Paketzustelldienstes, welches von rechts kommend auf der Schlosserstraße in Richtung Oberboihingen fuhr. An der Unfallstelle einigten sich beide darauf, die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuzuziehen, als sich der Paketzusteller plötzlich wieder in sein Fahrzeug setzte und einfach davonfuhr. Der Fahrer soll etwa 28 bis 30 Jahre alt gewesen sein, ungefähr 175 cm groß und leicht korpulent. Er hatte braune Augen und einen ausgeprägten Vollbart, ohne Oberlippenbart und mittellange, braune Haare. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0 (cw)

Plochingen (ES): Kindern den Weihnachtsbaum gestohlen

Der geschmückte Weihnachtsbaum eines Kindergartens ist im Laufe des Wochenendes gestohlen worden. In der Zeit von Freitag, 13.30 Uhr, bis Montag, sieben Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter auf das Gelände des städtischen Kindergartens im Carl-Orff-Weg ein. Anschließend entwendete er die neben dem Gebäude stehende, etwa zwei Meter hohe Nordmanntanne samt Ständer und Baumschmuck. Ein Teil des Baumschmucks wurde im Anschluss auf einem angrenzenden Wiesengelände aufgefunden. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 60 Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Mit leichten Verletzungen musste eine Radfahrerin am Montagmorgen in eine Klinik gebracht werden, nachdem sie ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen hatte. Der 39-Jährige war um 7.50 Uhr in Echterdingen mit einem Ford Fiesta auf der Untertorstraße von der Hauptstraße herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Brühlstraße übersah er die entgegenkommende, 44 Jahre alte Frau auf ihrem Pedelec. Durch die Kollision stürzte die Radlerin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt zirka 1.700 Euro. (ms)

