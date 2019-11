Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisster tot aufgefunden (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Vermisstensuche:

Am Samstagmittag ist die Leiche eines 94-jährigen Vermissten in Reutlingen-Betzingen aufgefunden worden. Der demente Mann verließ am Samstagvormittag unbemerkt und leichtbekleidet seine Wohnung. Nachdem die Pflegekraft das Fehlen feststellte und die Polizei informierte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Beteiligung von mehreren Streifenwagenbesatzungen und eines Polizeihubschraubers eingeleitet. Kurz nach 12.00 Uhr sichtete die Hubschrauberbesatzung den leblosen Mann im Firstbach. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist von einem Unglücksfall auszugehen. Es liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

