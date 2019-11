Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Pkw Fahrer kollidiert mit Pedelec Fahrer - Pedelec Fahrer stürzt und verletzt sich

Kamen (ots)

Gegen 12 Uhr kam es am Donnerstag (31.10.2019) zu einem Zusammenstoß zwischen einem 44 jährigen Mann aus Kamen und einem 80 jährigen Pedelec Fahrer, ebenfalls aus Kamen. Der 44 Jährige befuhr mit seinem blauen Renault Laguna die Weddinghofer Straße in Fahrtrichtung Lünener Straße. Noch bevor er auf die Lünener Straße abbog, wurde der von rechts kommende Pedelec Fahrer übersehen und es kam zu einem Zusammenstoß. Daraufhin stürzte der 80 jährige Kamener. Der Fahrradfahrer befuhr den Radfahrstreifen an der Lünener Straße in Fahrtrichtung Westring und Hochstraße. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Der Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Eurobereich geschätzt. /Tu.

