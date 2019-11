Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zusammenstoß zweier Pkw im Einmündungsbereich - Kinder werden verletzt und eine weitere Person wird schwer verletzt

Schwerte (ots)

Eine 46 jährige Frau aus Bergisch Gladbach beabsichtigte mit ihrem schwarzen Opel Astra von der Ruhrtalstraße nach links auf die Letmather Straße in Fahrtrichtung Schwerte einzubiegen. Dabei übersah sie eine 37 jährige Wernerin, die mit ihrem weißen Golf die Letmather Straße in Fahrtrichtung Iserlohn befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dies ereignete sich am Donnerstag, dem 31.10.2019, gegen 17 Uhr. Durch die Wucht des Aufpralls beider Fahrzeuge wurde die Wernerin schwer verletzt. Zwei Kinder (acht Jahre und zehn Jahre) die in dem schwarzen Opel mitfuhren und die Opel Fahrerin wurden leicht verletzt. Alle vier verletzten Personen wurden durch RTW Besatzungen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Einschätzungen Totalschaden. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Eurobereich. Für die Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für ca. zwei Stunden komplett gesperrt. Verkehrsregelnde Maßnahmen wurden durchgeführt. Beide unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Aufgrund des Schadensbildes an einem der Pkw ist zu vermuten, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer, möglicherweise mit einem Lkw, diesen nach dem Unfallgeschehen beschädigte. Aufgrund dessen wurde zusätzlich eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt. /Tu.

