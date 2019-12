Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist zeigt sich unsittlich in Baunatal: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Täter zeigte sich am Montagnachmittag unsittlich gegenüber einer 44-jährigen Frau in der Baunataler Innenstadt. Bei Eintreffen der nach dort geeilten Streife des Polizeireviers Süd-West fehlte von dem Exhibitionisten jede Spur. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo bitten um Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichten, ereignete sich der Vorfall gegen 14:55 Uhr an einer Bushaltestelle des Zentralen Omnibusbahnhofes. Nachdem sich der Täter gegenüber der 44-Jährigen aus Baunatal unsittlich gezeigt hatte, sprach die Frau ihn laut und beherzt an, wodurch offenbar mehrere Passanten auf die Situation aufmerksam wurden. Der Unbekannte stritt daraufhin die Tat ab und flüchtete schnell in Richtung des Marktplatzes. Das Opfer kann den Exhibitionisten wie folgt beschreiben:

30 bis 35 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, kurze dunkelblonde Haare, trug eine dunkelblaue Jeans und eine hellblaue Jacke, hatte einen grauen Rucksack dabei, sprach akzentfrei deutsch.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder den Ermittlern des K 12 Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

