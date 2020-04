Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schlägerei am Bahnhofsvorplatz

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 13:05 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhofsvorplatz gerufen. Hier hatten sich zwei Männer geprügelt. Die beiden 42-jährigen Soester konnten angetroffen werden. Sie gaben an, wegen einer Frau in Streit gekommen zu sein. Aus dem Streit wurde eine Schlägerei bei der einer der Beiden leicht verletzt wurde. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf und erteilten Platzverweise. (lü)

