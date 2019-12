Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Nach versuchtem Einbruch in Bäckerei: Aufmerksamer verhilft Polizei zu Fahndungserfolg!

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Dank der Aufmerksamkeit eines Brühler Bürgers konnte die Polizei am späten Donnerstagabend bzw. in der Nacht zum Freitag mehrere mutmaßliche Bäckereieinbrecher festnehmen.

Der Zeuge war gegen 23:40 Uhr in der Rheinauer Straße unterwegs, als er in Höhe eines Lebensmittelmarkts eine verdächtige Wahrnehmung machte. Dem Mann fielen zwei Unbekannte auf, die mehrfach die Fahrbahn überquerten. Ebenso sah er einen schwarzen Porsche mit HP-Kennzeichen, der auf dem Gelände des Marktes anhielt. Als der Mann nach wenigen Minuten die Örtlichkeit erneut passierte, bemerkte er, dass einer der beiden verdächtigen Männer einen größeren Hammer in der Hand hielt und über den Parkplatz lief. Unmittelbar darauf vernahm er einen lauten Schlag und das Klirren von Scherben. Das zuvor wahrgenommene Duo flüchtete vom Parkplatz und stieg in den bereits wartenden Porsche ein, welcher sofort mit Vollgas über die Rheinauer Straße in Richtung Rohrhofer Kreisverkehr davonraste. Über Notruf verständigte der Zeuge die Polizei.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stieß eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Brühl auf den schwarzen Porsche. Die vier Insassen des Wagens im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wurden festgenommen.

Die ersten Ermittlungen am Tatort ergaben, dass das Glas der Eingangstür der Bäckerei zerstört war, in die Geschäftsräume waren die Unbekannten jedoch nicht eingedrungen.

Im Innenraum des schwarzen Sportwagens fand die Polizei Einbruchswerkzeug. Das Auto wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen gegen die vier jungen Männer hat nun der Polizeiposten Brühl übernommen.

