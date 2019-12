Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Einbruch in Lokal scheiterte; Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots)

Am Mittwoch, den 25.12., kurz nach 23 Uhr versuchten mehrere Täter in ein Lokal in der Straße "Im Spitzerfeld" einzubrechen.

Ihr Vorhaben scheiterte, da sich der Besitzer noch im Lokal aufhielt und sich bemerkbar machte.

Die Unbekannten, bei denen es sich um drei bis vier Personen gehandelt haben soll, flüchteten in Richtung Bushaltestelle. Beschreibungen der Täter liegen noch nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen ist kein Schaden entstanden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell