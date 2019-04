Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Wangerland - Geparktes Fahrzeug angefahren und vom Unfallort geflüchtet - Polizei bittet Zeugen, sich zur Aufklärung zu melden

Wilhelmshaven (ots)

wangerland. Am Sonntag, 07.04.2019, wurde in der Zeit von 01:30 - 02:00 Uhr ein auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen in der Straße Landeswarfen, in Höhe Hausnummer 9 geparkter grauer Pkw VW T5 durch einen anderen Pkw auf der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden.

Zu dieser Zeit fanden in dem Bereich Feierlichkeiten bei einer Firma (Tag der offenen Tür) statt, so dass unter Umständen Besucher etwas gesehen haben könnten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand soll ein bislang der Polizei unbekannter Zeuge den Unfall beobachtet haben, wie ein Pkw den Unfall verursacht und sich in Fahrtrichtung Altgarmssiel entfernt hätte.

Dieser Zeuge bzw. weitere Zeugen, die ergänzende Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtenden Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04463/269 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

