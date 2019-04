Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei warnt vor Trickdieben - zwei Taten in Zetel - Täter will in beiden Fällen Geld gewechselt haben - Polizei bittet um Hinweise und gibt Tipps

zetel. In Zetel kam es am Montag, 08.04. und am Dienstag, 09.04.2019 zu zwei Trickdiebstählen. In beiden Fällen wollte der Täter angeblich Geld gewechselt haben und sprach gezielt Senioren an.

Am Montagnachmittag, wurde ein 85-Jähriger gegen 15 Uhr von einem jungen Mann angesprochen und gefragt, ob er ihm Geld wechseln könne. Während der 85-Jährige in seiner Geldbörse nach Kleingeld schaute, griff der junge Mann in die Börse und zog Geldscheine heraus.

Der 85-Jährige bemerkte dieses, der junge Mann flüchtete. Anschließend stellte der Geschädigte das Fehlen zweier Geldscheine fest.

Am Dienstagmittag kam es in der Jakob-Borchers-Straße zu einem ähnlich gelagerten Fall. Dort wurde gegen 11:50 Uhr ein 89-Jähriger, der mit seinem Rollator zwischen Achterweg und Kanelstadt spazieren ging, ebenfalls von einer männlichen Person angesprochen.

Der Täter hielt eine zwei EURO Münze in der Hand und gab an, telefonieren zu wollen, wozu er offenbar Kleingeld benötigte.

Der ihm behilfliche Senior öffnete seine Geldbörse und wollte dem Mann 50 Cent geben, der dann eigenständig in das Münzfach griff und 10 Cent rausholte - so zumindest die erste Annahme des älteren Herrn.

Hierbei hantierte der Täter jedoch offenbar so geschickt, dass er aus dem Scheinfach 150 EURO rausholte, was der Senior erst am heutigen (10.04.2019) Mittwochmorgen bemerkte.

Die flüchtende Person soll ein "junger" Mann gewesen sein, vielleicht um die 30 Jahre alt; dieser soll außerdem zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet und etwa 170 - 175 cm groß gewesen sein. Die Polizei prüft derzeit einen möglichen Tatzusammenhang und geht davon aus, dass es sich bei dem Täter zu beiden angezeigten Fällen um ein und dieselbe Person gehandelt haben könnte.

Zeugen, die den beschriebenen Mann oder andere verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel oder in Varel in Verbindung zu setzen.

Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, warnt davor, den Tätern eine günstige Gelegenheit zu geben:

"Durch aufmerksames und achtsames Verhalten jedes Einzelnen, können Tatgelegenheiten reduziert und Taschendiebe von der Begehung von Diebstählen abgehalten werden!" Seien Sie achtsam mit Ihren Wertgegenständen und beachten Sie folgende Tipps:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen sowie Rucksäcke im Gedränge mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch und legen diese nicht locker in Ihren Fahrradkorb oder Einkaufswagen.

Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

Seien Sie achtsam, wenn Sie angesprochen werden, ob sie Geld wechseln können oder wenn Sie z.B. angerempelt werden. "Auch dieses könnte ein Trick sein, um an Ihr Geld zu gelangen!" warnt Papenroth.

