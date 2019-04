Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Dienstagvormittag, 09.04.2019, ereignete sich zwischen 10:15 und 10:30 Uhr in der Straße Lohne eine Verkehrsunfallflucht. Ein roter Pkw Hyundai wurde ordnungsgemäß auf einer von vier dafür vorgesehenen Parkflächen abgestellt und von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Nach jetzigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass dieser vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, den roten Hyundai an der hinteren linken Stoßstange beschädigte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, so dass der Unfallverursacher bzw. Zeugen gebeten werden, sich bei der Polizei zu melden.

