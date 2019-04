Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Wohnungseinbruch in Schortens - Täter scheiterten, es blieb bei den Hebelversuchen

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Montag, 08.04.2019, stellte die Bewohnerin eines Reihenhauses in der Mittagszeit in der Plaggestraße mehrere Hebelmarken an der Terrassentür fest. Die Täter gelangten nicht in das Objekt, es blieb bei den Hebelversuchen.

Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

