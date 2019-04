Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern im Begegnungsverkehr - Rennradfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Sonntagmittag, 07.04.2019, kam es am Fliegerdeich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr ein 48-jähriger Radfahrer gegen 12:15 Uhr den Fliegerdeich in westliche Richtung.

Kurz vor der Verengung zum Stellplatz für Wohnmobile kam ihm ein 51-jähriger Radfahrer entgegen und es kam zu einer Berührung im Begegnungsverkehr, beide Radfahrer stürzten zu Boden. Der 51-jährige Rennradfahrer hat sich durch den Sturz schwer verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, der 48-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

