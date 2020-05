Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unbekannter dringt in Wohnhaus ein

Stadtlohn (ots)

In einem Abstellraum eines Wohnhauses an der Straße Cohaus Esch in Stadtlohn trafen die Bewohner in der Nacht zum Mittwoch einen Unbekannten an. Der Mann flüchtete nach der Entdeckung, vermutlich ohne Beute, aus dem Haus in Richtung Hessenweg. Er war gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Das Geschehen spielte sich gegen 01.00 Uhr ab. Beschreibung: Der Eindringling war ca. 180 - 190 cm groß. Er trug dunkle Haare und einen dunklen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Die Kapuze hatte er tief in sein Gesicht gezogen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus unter (02561) 926-0.

