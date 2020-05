Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelec entwendet

Vreden (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitag, 23.00 Uhr, bis Samstag, 09.00 Uhr, an der Frederike-Nadig-Straße ein verschlossen abgestelltes Pedelec. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein schwarz lackiertes Fahrzeug vom Typ Cube Acid Hybrid One. Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus unter (02561) 9260.

