Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Rollerfahrer nach Unfall geflüchtet

Borken (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen ein 26-jähriger Weseker, nachdem er gegen 06.55 Uhr mit einem Kleinkraftrad zusammengestoßen und gestürzt war. Der unbekannte Rollerfahrer entfernte sich, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Der Unfall ereignete sich in Weseke auf der Straße Eschwiese. Der Radfahrer gab an, dass er gesehen habe, wie der Rollerfahrer unentwegt während der Fahrt auf sein Smartphone gesehen habe. Das Kleinkraftrad sei auf ihn zugefahren. Der Flüchtige habe dunkle Arbeitskleidung und einen weißen Helm mit roten Streifen getragen. Bei dem Roller solle es sich um ein älteres Modell handeln. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell