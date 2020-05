Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in St. Andreasberg, Jordanshöhe

Braunlage: Am 05.5.2020 kam es in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr auf der Jordanshöhe in St. Andreasberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Das bislang unbekannte Fahrzeug ist hier im Kurvenbereich mit einem hölzernen Wegweiser zusammengestoßen. Der Zusammenstoß beschädigte nicht nur den Holzpfosten, sondern verbog auch den Träger, sodass der Wegweiser vermutlich versetzt werden muss. Die entstandenen Schäden werden auf 750EUR geschätzt. Besonders belastend ist, dass der Wegweiser erst seit dem heutigen Tage dort steht. Ein früherer und in die Jahre gekommener Wegweiser wurde an dieser Stelle ersetzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

