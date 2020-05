Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 04.05.2020.

Goslar (ots)

Außenspiegel beschädigt.

Goslar. Am Sonntag, zwischen 12.00 und 14.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den linken Außenspiegel eines im Försterweg abgestellten Audi A4 mit GS-Kennzeichen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mofa gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 16.00 Uhr, bis Freitagnachmittag, 17.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das zwischen den Fahrradständern eines Mehrparteienwohnhauses in der Hirschberger Strasse gesichert abgestelltes schwarze Mofa der Marke Rex mit dem Versicherungskennzeichen 347GZT. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Altpapiercontainer beschädigt.

Langelsheim. Am Sonntagvormittag, zwischen 09.45 und 10.00 Uhr, setzten offenbar bislang unbekannte Täter den Inhalt eines im Hüttenweg aufgestellten Altpapiercontainers in Brand, der allerdings von der alarmierten Feuerwehr Astfeld unter Leitung des stellvertretenden Ortsbandmeisters Bernd Hannemann bereits kurz nach deren Eintreffen gelöscht werden konnte. Bei dem Vorfall wurde der aus Stahlblech bestehende Container beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

