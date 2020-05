POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 03.05.2020

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl von Kennzeichen Im Zeitraum von Freitag, 01.05.2020, und Samstag, 02.05.2020, wurden im Bereich der Harzstraße in Seesen das vordere und das hintere Kennzeichen von einem dort abgestellten Fahrzeug entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung Im Tatzeitraum von Freitag, 24.04.2020, und Samstag, 02.05.2020, ist es auf einem ehemaligen Werksgelände in der Bismarckstraße in 38723 Seesen zu einer Sachbeschädigung an den dortigen Gebäuden gekommen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von PKW-Reifen Im Zeitraum von Freitag, 24.04.2020, und Freitag, 01.05.2020, wurden im Bereich der Frankfurter Straße in Lutter vier Reifen von einem Grundstück (Garage) entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lutter, Telefon 05383/90751-0 bzw. mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

