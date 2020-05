POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar vom 03.05.2020

Polizeiinspektion Goslar

Trunkenheitsfahrt

Am 02.05.2020, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 71 jähriger Goslarer mit seinem Pkw die K 25, als eine hinter ihm fahrende Zeugin beobachtete, wie er eine leere Flasche Schnaps aus dem Fahrzeug warf. Die Zeugin meldete dieses der Polizei. Infolge des Hinweises konnte der Beschuldigte kontrolliert werden. Während der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,27 Promille ergab. Infolgedessen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Einbruch in ein Autohaus in Vienenburg

In der Zeit vom 01.05.2020, 22:09 Uhr, bis zum 02.05.2020, gegen 01:51 Uhr, überstiegen zwei maskierte Täter einen Zaun eines Autohändlers in der Okerstraße und drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Durch die Täter wird eine Vielzahl an Katalysatoren sowie eine hohe Summe an Bargeld aus einem Tresor entwendet. Anschließend flüchten die Täter mit einem weißen Kleinwagen über die Saarstraße in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem weißen Kleinwagen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Goslar unter 05321/3390.

