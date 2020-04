Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 17. April 2020:

Salzgitter (ots)

Wipshausen: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 16.04.2020, gegen 16:10 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kameine 26-jährige Motorradfahrerin beim Durchfahren einer Kurve in Wipshausen, Ersestraße, nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stieß sie mit ihrem Motorrad gegen einen Gartenzaun und verletzte sich hierbei leicht. Sie musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Peine: Radfahrer leicht verletzt

Donnerstag, 16.04.2020, gegen 16:30 Uhr

Beim Überqueren der Kreuzung Am Silberkamp / Schäferstraße in Peine stieß am Donnerstagnachmittag ein 15-jähriger Radfahrer gegen einen vorfahrtberechtigten PKW, der ebenfalls den Kreuzungsbereich befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Peine: Werbetafel beschädigt

Mittwoch, 15.04.2020, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 16.04.2020, 07:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag rissen unbekannte Täter gewaltsam eine Werbetafel, welche an der Hauswand eines Gewerbebetriebes in der Dieselstraße angebracht war, herunter und beschädigten diese. Der entstandene Sachschaden wird mit 1500 Euro angegeben. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Einbruchsversuch in Kiosk misslingt

Mittwoch, 15.04.2020, 19:10 Uhr, bis Donnerstag, 16.04.2020, 07:50 Uhr

Bislang nicht ermittelte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Rollladen eines Kiosks in der Gunzelinstraße in Peine aufzuhebeln, um so vermutlich in den Kiosk einzudringen. Dieser Versuch scheiterte jedoch offensichtlich, ein Eindringen fand nicht statt. Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise: 05171 / 999-0.

Sierße: Dieselkraftstoff aus Bagger entwendet

Mittwoch, 15.04.2020, 16:30 Uhr, bis Donnerstag, 16.04.2020, 06:30 Uhr

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh zapften unbekannte Täter zirka 150 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Baggers ab und entwendeten diesen. Der Bagger war an einer Baustelle an der B 65, Höhe Friedhof, in Sierße abgestellt. Hinweise an die Polizei in Ilsede unter 05172 / 37075-0.

Peine: Mountainbike entwendet, Damenfahrrad am Tatort zurückgelassen

Mittwoch, 15.04.2020, zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwochabend, zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr, ein Mountainbike der Marke BULLS, Bushtail, im Wert von zirka 600 Euro, welches unter einem Carport auf einem Grundstück im Graureiherweg in Peine abgestellt war. Hierbei ließ er ein offensichtlich mitgebrachtes Damenfahrrad der Marke Verada City zurück. Die Ermittlungen zur Herkunft des Rades dauern an. Hinweise: 05171 / 999-0.

