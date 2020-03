Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Heidenheim (HDH) - Giengen Trunkenheitsfahrt

Betrunkener Autofahrer zu schnell unterwegs

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Giengen einen Pkw fest, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Memminger Straße in Giengen in auswärtiger Richtung befuhr. Der Autofahrer war derart schnell, dass er erst im Bereich von Hohenmemmingen durch die Beamten eingeholt und kontrolliert werden konnte. Der 30jährihge Fahrer roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkohol-Test zeigte erbrachte einen Wert deutlich über einem Promille. Der Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Zudem wurde der Fahrer wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl/Mengele) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de+++(VST/0427216/2020)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell