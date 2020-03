Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Heidenheim (HDH) - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Betrunkener begeht Verkehrsunfallflucht

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr gegen 22.30 Uhr ein Autofahrer die St. Pöltener Straße in Heidenheim. Aus zunächst unklarer Ursache kam der 28jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Pkw zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Zeugen beobachteten, wie der Mann ausstieg um den Schaden zu begutachten. Ein Zeuge notierte das Kennzeichen des Flüchtigen. Kurz darauf wurde der Verursacher von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Heidenheim im Stadtgebiet gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer sich mit weit über einem Promille Alkohol hinter das Steuer gesetzt hatte. Der Alkoholpegel dürfte auch die Ursache für den Verkehrsunfall gewesen sein. Der Führerschein des Fahrers wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt und er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Er wurde zur Anzeige gebracht und muss nun, neben dem Führerscheinentzug, zusätzlich mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl/Mengele) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de+++(VUS/0426828/2020)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell