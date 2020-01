Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pedelecs aus Fahrradkeller gestohlen 11.-19.01.2020

Rottweil (ots)

Gleich zwei Fahrräder mit Elektrounterstützung sind aus einem Keller in der Kastellstraße gestohlen worden. Der noch unbekannte Dieb hatte es dabei gar nicht so schwer. Die beiden Pedelecs der Marken KTM und Haibike im Gesamtwert von 7.000 Euro standen unverschlossen im Fahrradkeller und waren damit leichte Beute. Allerdings fehlten die Akkus und die Bordcomputer, weshalb der Dieb letztendlich keine große Freude an den Fahrrädern haben dürfte.

