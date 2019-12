Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Pkw kommt von Fahrbahn ab

Leichte Verletzungen zog sich ein Autofahrer zu, weil er einen Sekundenschlaf hatte und deshalb von der Straße abkam.

Ulm (ots)

Ein 70-jähriger Pkw-Lenker befuhr am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 11.25 Uhr die B28 in Richtung Blaubeuren. Im Bereich eines Steinbruchs kam er auf Grund eines Sekundenschlafs von der Straße ab. Der Pkw überfuhr ein Verkehrszeichen, das sich in den Motorraum bohrte. Deshalb lief etwas Öl aus, das die Feuerwehr Blaustein mittels Ölbinder auffing. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Der Schaden an seinem Pkw beträgt ca. 10.000 Euro.

