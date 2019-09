Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- E-Bike gestohlen

Hattingen (ots)

Am Freitag stellte eine 74-jährige Frau, gegen 12:00 Uhr, ihr E-Bike der Marke Flyer am ZOB Hattingen bei den Fahrradständern ab und sicherte es mit einem Schloss. Als sie am Nachmittag mit ihrem Fahrrad weiter fahren wollte, bemerke sie, dass es gestohlen wurde. Es handelt sich um ein matt/schwarzes E-Bike und es hat einen Aufkleber der Fahrradhandels "Block" auf dem Rahmen.

