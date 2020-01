Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Villingen-Schwenningen) Einbruch in Einfamilienhaus (18.01.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter drangen am Samstag zwischen 17.45 Uhr und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Obere Waldstraße" ein. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Vermutlich wurden die Täter durch das Zurückkehren der Eigentümer gestört und ergriffen die Flucht. Entwendet wurde ein Tresor, in dem sich Bargeld und Schmuck in noch nicht bekannter Höhe befand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

