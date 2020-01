Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Radolfzell Frau löst größeren Polizeieinsatz aus 20.01.2020

Radolfzell (ots)

Nach einer Bedrohungslage im Treppenhaus eines Mehrfamiliengebäudes, in der ein Messer eine Rolle spielte, zog sich eine 53-jährige Frau am heutigen Vormittag gegen 10.30 Uhr in ihre Wohnung in der Ostlandstraße zurück. Da sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sich weigerte, ihre Wohnung zu verlassen und mit einem Messer hantierte, mussten Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen werden. Diese wurden per Hubschrauber eingeflogen und nahmen die Frau schließlich gegen 13.30 Uhr unverletzt fest. Anschließend wurde sie zur Untersuchung in eine Fachklinik gebracht.

