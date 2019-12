Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte besprühen mehrere Autos im Alten Land mit Farbe - Polizei sucht Sachbeschädiger und Zeugen

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht im Alten Land rund um den Birkenweg in Steinkirchen mehrere dort am Straßenrand geparkte Fahrzeuge mit schwarzer Farbe besprüht.

Der angerichtete Schaden an allen Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04142-811980 bei der Polizeistation Steinkirchen zu melden.

