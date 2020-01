Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Delmenhorst (ots)

Am Freitag um 10:07 Uhr bog in Delmenhorst, Stedinger Straße ein 58-jähriger Mann aus Bremen nach links in die Nordstraße ab. Dabei übersah er einen 78-jährigen Ganderkeseer, der mit seinem Fahrrad auf der Fahrradfurt die Nordstraße querte. Durch den Zusammenstoß zog sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zu, welche in einem hinzugerufenen Rtw ambulant behandelt wurden.

