Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannter Täter bricht in Reihenhaus ein und entwendet Schmuck

Celle (ots)

Ein unbekannter Täter brach gestern in der Zeit zwischen 15:00 und 17:20 Uhr in der Witzlebenstraße in Klein Hehlen in ein Reiheneckhaus ein und entwendete Schmuck. Der Täter hebelte auf der Terrasse ein Fenster auf, nachdem er die heruntergelassene Jalousie hochgedrückt hatte. Im Haus wurden diverse Räume durchwühlt.

Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell