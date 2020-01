Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Durchweg positive Bewertung der Überfahrt zur Trecker-Demo nach Bremen durch den Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Die Einsatzleitung der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch kann auf einen positiven Verlauf der Überfahrt vieler Demonstrationsteilnehmer durch das gesamte Zuständigkeitsgebiet zurückblicken.

Insbesondere das Stadtgebiet Delmenhorst wurde von vielen, einzelnen Trecker-Konvois durchquert, um an der großen Kundgebung in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Bremen teilzunehmen.

Bereits gegen 06:00 Uhr sammelten sich die ersten Trecker an unterschiedlichsten Punkten, um in Richtung Delmenhorster zu fahren. Zu Spitzenzeiten befuhr ein Konvoi, der den Landkreis Oldenburg aus Richtung Cloppenburg erreichte, mit etwa 700 Treckern, der sich über eine beachtliche Länge von 17 Kilometern erstreckte, die Bundesstraße 213 in Richtung Delmenhorst. Der Konvoi erstreckte sich hierbei von der Autobahn 29, Anschlussstelle Ahlhorn, bis zur Autobahn 1, Anschlussstelle Wildeshausen-West. Die letzten Trecker verließen gegen 11:20 Uhr über die Bremer Straße das Stadtgebiet Delmenhorst.

Das Verhalten der Demonstrationsteilnehmer wurde als überaus kooperativ und vorbildlich gewertet. Insbesondere durch die gute Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Verkehr und dem Bauhof der Stadt Delmenhorst konnte ein reibungsloser Verlauf der Überfahrt gewährleistet werden.

Allen von den Straßensperrungen betroffenen Anliegern gilt unser besonderer Dank für ihr Verständnis.

