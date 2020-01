Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall vor LzO-Filiale

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. Januar 2020, um 18:00 Uhr, kam es zu einem Vorfall zwischen zwei 21-Jährigen vor einer LzO Filiale in der Kirchstraße in Delmenhorst.

Eine 21-jährige Delmenhorsterin erschien bei der Polizei, um einen Angriff zu ihrem Nachteil anzuzeigen. Ein ebenfalls 21-Jähriger aus Delmenhorst soll ihr hierbei Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen zur Klärung des Sachverhalts. Insbesondere wird ein junges Pärchen gesucht, welches nach der Tatausführung Kontakt zur 21-Jährigen hatte.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Tathergang sowie dem Verhalten der beiden Personen vor Tatausführung machen können, werden ebenfalls gebeten, unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst Kontakt aufzunehmen. (00052691)

