Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung Brand einer Lagerhalle in Südlohn

Südlohn (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde eine Lagerhalle in Südlohn an der Straße Haus Volmering durch einen Brand vollständig zerstört. Der Brand wurde um 16:20 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte das Gebäude bereits lichterloh. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden, das Gebäude brannte vollständig aus und stürzte in Teilen zusammen. Durch die Polizei wurde der Bereich um den Brandort abgesperrt. Durch den Brand, bzw. durch die zeitweise starke Rauchentwicklung entstand keine Gefahr für die Bevölkerung. Es wurden bei entsprechenden Messungen keine Überschreitung von Grenzwerten in der Luft festgestellt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 600.000 EUR.

