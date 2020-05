Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Nachtragsmeldung zu "Kinderkleidung an Baggersee gefunden/Suchmaßnahmen"

Velen (ots)

Die am Baggersee in Velen aufgefundene Kleidung konnte einem Kind zugeordnet werden, das sich am Samstag im Beisein seiner Familie dort aufgehalten hatte. Das Kind ist wohlauf, Kleidung und Schuhe waren lediglich vergessen worden.

