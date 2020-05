Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Pedelecs entwendet

Gronau (ots)

Eine kleine Zeitspanne reichte den Tätern aus: Als der Besitzer kurz einkaufen war, stahlen Unbekannte am Freitag in Gronau sein Pedelec vom Typ Prophete im Wert von circa 1.800 Euro. Das Rad hatte verschlossen vor einem Geschäft an der Steinstraße gestanden - die Tat ereignete sich dort etwa zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr.

Ein weiteres Pedelec haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag ebenfalls in Gronau entwendet. Das blau lackierte Fahrzeug vom Typ Sparta im Wert von circa 2.400 hatte verschlossen auf der Terrasse eines Wohnhauses an der Veilchenstraße gestanden. Erbeutet haben die Diebe zudem eine Fahrradtasche und ein Smartphone.

Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

