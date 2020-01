Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Diebstahl eines Hubwagens Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2020, kam es auf der A 29 kurz vor der Huntebrücke in Fahrtrichtung Osnabrück zum Diebstahl eines Hubwagens. Der Hubwagen fiel gegen 07:00 Uhr von der Ladefläche eines Lkw und konnte um 07:20 Uhr durch die Autobahnpolizei von der Fahrbahn entfernt und unter die Außenschutzplanke geschoben werden. Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, die den Hubwagen entfernen sollten, konnten von der Gegenrichtung einen weißen Lkw, vermutlich 7,5 - 12,5t, mit Ladebordwand sehen, in den der Hubwagen geladen und entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 08:10 Uhr auf dem Standstreifen den Lkw gesehen haben, in den der Hubwagen geladen worden ist, und die Angaben zu dem weißen Lkw und/oder dessen Insassen machen können. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402-933115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

