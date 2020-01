Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Tageswohnungseinbruch in Husbäke

Oldenburg (ots)

Am Montag, 20.01.2020, in der Zeit von 06.30 - 19.17 Uhr, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in Edewecht, OT Husbäke, Breslauer Straße.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Sie durchsuchten dieses nach Diebesgut. Ob und gegebenfalls was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn bittet nun um Hinweise. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich festgestellt ? Hinweise bitte an: 04403/927-0.

