POL-OL: Polizei Rastede ++Verkehrsunfall mit zwei Verletzten++

Am 21.01.2020, 07:25 Uhr, ereignete sich in Metjendorf, Metjedorfer Landstraße, Einmündung Ofenerfelder Str., ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Fahrzeugführern. Ein 18-jähriger PKW- Fahrer befuhr die Metjendorfer Landstraße in Richtung Oldenburg und wollte nach links in die Ofenerfelder Str. abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden PKW frontal zusammen. Dessen 62 Fahrer aus Oldenburg kam ebenso wie Verursacher mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden in Höhe von insgesamt 10.000,- Euro. Da an der Unfallstelle Öl ausgelaufen war, beauftragte die Straßenmeisterei Westerstede eine Spezialfirma mit der Aufreinigung der Fahrbahn. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. zur Bergung der Fahrzeuge musste die Einmündung für 20 Minuten voll gesperrt werden.

