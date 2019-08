POL-PPTR: Hochsitz geht in Flammen auf - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Trier

Trierweiler-Sirzenich (ots)

Ein Zeuge hat am Sonntag, 4. August, einen Brand auf dem Wirtschaftsweg in Richtung Sirzenich bemerkt. Polizei und Feuerwehr wurden um 17.50 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den brennenden Hochsitz rasch löschen, der sich circa zehn Meter von der Straße in einem angrenzenden Waldgebiet befand (siehe Grafik, roter Punkt).

Der Zeuge war gemeinsam mit zwei weiteren Personen auf dem Wirtschaftsweg zwischen Markusberg und Sirzenich unterwegs, als er das Feuer sah.

Alle drei haben ausgesagt, dass ihnen im Bereich der Weggabelung, unweit der Brandstelle, zwei Männer zu Fuß entgegengekommen seien. Sie werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- Circa 20 Jahre alt - Blonder Pferdeschwanz

Person 2:

- Circa Mitte 30 Jahre alt - Kräftige Statur - Langer Bart

Diese Personen werden gebeten, sich der Polizei als mögliche Zeugen zur Verfügung zu stellen.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt wegen der Herbeiführung einer Brandgefahr und sucht Zeugen, die unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 sachdienliche Hinweise geben können.

