Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Gegen Leitplanke geprallt

Velen (ots)

Mit einem Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro endete am Samstag ein missglücktes Überholmanöver in Velen. Ein 55-jähriger Velener war gegen 11.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Coesfelder Straße in Richtung Gescher unterwegs. Unmittelbar vor einer Rechtskurve habe seinen Angaben zufolge ein dunkler BMW Kombi sein Fahrzeug überholt und aufgrund von Gegenverkehr so eng einscheren müssen, dass der Velener gezwungen gewesen sei, stark zu bremsen und nach rechts auf den Seitenstreifen auszuweichen. Dabei sei er mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke geraten. Das andere Fahrzeug sei weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

