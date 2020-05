Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Holzstämme brennen ab

Borken (ots)

Die Polizei hat nach einem Brand in Borken die Ermittlungen aufgenommen. Das Geschehen hatte sich am Freitag nahe eines Waldstücks am Dülmener Weg abgespielt: Gegen 21.55 Uhr waren aus ungeklärter Ursache dort gelagerte Baumstämme in Brand geraten. Kräfte der Feuerwehr Borken löschten die Flammen und konnten ein Übergreifen auf das angrenzende Gebiet des Waldfriedhofes verhindern. Polizeibeamte sperrten die Straße für die Dauer der Löscharbeiten ab. Die Polizei schließt Brandstiftung als Ursache nicht aus und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

