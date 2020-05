Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Motorradfahrer leicht verletzt

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Samstag in Rhede bei einem Unfall erlitten. Der 67-Jährige befuhr gegen 15.45 Uhr die Krechtinger Straße in Richtung Krommert. Seinen Angaben zufolge habe ein dunkelblauer Pkw vor ihm in Höhe der Wibbeltstraße unvermittelt abgebremst und sei ohne zu blinken nach rechts in die Wibbeltstraße abgebogen. Der Rheder habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei auf das Heck des Autos geprallt. Dessen Fahrer sei weitergefahren. Die Polizei bittet ihn sowie weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden liegt circa bei 700 Euro.

