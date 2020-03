Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Driftübungen auf Messplatz; gefährdeter Autofahrer gesucht

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, wurde das Polizeirevier HD-Süd darüber informiert, dass ein junger Autofahrer mit seinem Fahrzeug Driftübungen auf dem "Neuen Messplatz" machen würde. Dabei soll er teilweise mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren sein und auch im Bereich des Harbigweges einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen haben.

Ein 19-Jähriger wurde in seinem Fahrzeug, auf das die Beschreibung passte, wenig später auf dem Parkplatz neben eines Rugbyfeldes entdeckt. Der junge Mann stand offenbar unter Drogeneinfluss wurde zur Blutentnahme mit zum Revier genommen. An seinem Fahrzeug, einem braunen VW Golf waren noch frische Unfallbeschädigungen -Streifschaden und Fehlen der Zierleiste- vorhanden, die bislang noch keinem Unfallgeschehen zugeordnet werden konnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfall, an dem der junge Mann beteiligt gewesen sein könnte, sowie der noch unbekannte Autofahrer, dem der Golffahrer am Freitagnachmittag im Harbigweg, bzw. im Umfeld des "Neuen Messplatzes" die Vorfahrt nahm und der nach Aussagen eines Zeugen stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

