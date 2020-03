Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nach Einbruch festgenommen; Ermittlungen dauern an

Heidelberg (ots)

Ein 30-jähriger Mann wurde am späten Freitagabend festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, in eine Arztpraxis in der Kurfürstenanlage eingebrochen zu sein.

Eine Anwohnerin hatte kurz nach 22 Uhr lauten Krach wahrgenommen und die eingeschlagene Tür der Arztpraxis festgestellt. Mit mehreren Streifen wurde das Gebäude umstellt und mit einem Polizeihund durchsucht. Dabei wurde der Verdächtige in einem Büro entdeckt und festgenommen. Er hatte sich in einem Schrank versteckt.

Nach den ersten Ermittlungen wurden aus der Zahnarztpraxis eine Kamera und ein Laptop entwendet. Über deren Verbleib ist nichts bekannt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch einen weiteren Tatbeteiligten gibt, dem die Flucht gelungen war.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, die sich in einem Bürokomplex neben einem Hotel am Adenauerplatz ereignete, geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

