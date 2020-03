Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: #SichereNeckarstadt ; Verkehrskontrol-len entlang der "Eventmeile" Industriestraße, polizeiliche Bilanz des Einsatzes

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an verschiedenen Stellen entlang der Industriestraße im Stadtteil Neckarstadt mehrere großange-legte Verkehrskontrollen durchgeführt.

Im Rahmen der Konzeption "Sichere Neckarstadt", die zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum, speziell im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt im Oktober 2019 ins Leben gerufen wurde, waren in der Nacht knapp 70 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim und des Polizeipräsidiums Einsatz an den Kontrollen beteiligt. Darunter auch Beamte der Ermittlungsgruppe "Poser" der Verkehrspolizei Mann-heim sowie Identitätsprüfer der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirekti-on Heidelberg.

Bei den Verkehrskontrollen wurden insgesamt 112 Fahrzeuge und über 260 Personen kontrolliert. Es handelte sich hierbei vorwiegend um Besu-cher von Lokalitäten und Diskotheken, die sich auf der "Eventmeile" ent-lang der Industrie- und Lagerstraße befinden.

Es wurden insgesamt 30 Verstöße, davon 25 Ordnungswidrigkeiten fest-gestellt. Drei von vier Blutentnahmen wurden wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr angeordnet. Drei "Poser-Fahrzeuge" wurden aus dem Verkehr gezogen. Durch bauliche Verände-rung der Fahrzeuge war die Betriebserlaubnis erloschen. Wegen des Ver-dachts, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben wird gegen einen Mann ermittelt, bei dem die Durchsuchung ein verbotenes Messer zu Ta-ge brachte. Gegen einen weiteren Insassen eines Fahrzeuges wird wegen des Verdachts auf Drogenbesitz ermittelt.

Fünf Personen wurden kontrolliert, nach denen gefahndet wurde. Sie wa-ren von verschiedenen Staatsanwaltschaften zur Durchführung der Straf-verfahren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Gegen zwei Männer bestanden Vollstreckungshaftbefehle. Sie hatten die gegen sie verhängten Geldstrafen nicht bezahlt.

"Am Wochenende feiern gehen und sich von einer womöglich anstren-genden Arbeitswoche erholen, das ist ganz nach unserem Geschmack und völlig nachvollziehbar.", so der Leiter des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt, Polizeioberrat Frank Hartmannsgruber. "Die Vielzahl der festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die von Besuchern der "Eventmeile" begangen worden, ist jedoch nicht tolerierbar! Wir wer-den unsere Kontrollmaßnahmen fortsetzen und damit den Kontrolldruck hochhalten.", so das Fazit des Revierleiters.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dauern an.

