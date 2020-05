Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher hebeln Tür auf

Bocholt (ots)

In Wohnräume eines Hauses an der Weidenstraße in Bocholt sind unbekannte Täter in den vergangenen Tagen eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten die Einbrecher eine Tür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 13.00 Uhr, und Samstag, 14.50 Uhr. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell