Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec aus Keller gestohlen

Bocholt (ots)

Ein Pedelec haben Unbekannte aus dem Fahrradkeller eines Wohnhauses in Bocholt gestohlen. Das schwarz lackierte Zweirad vom Typ Gazelle hat einen Wert von circa 2.500 Euro. Die Täter ließen darüber hinaus den Fahrradcomputer eines weiteren Pedelecs mitgehen, das ebenfalls im Haus an der Mainstraße gestanden hatte. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 30.04., 10.00 Uhr, und Freitag, 08.05., 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell