Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher hebeln Ladentür auf

Bocholt (ots)

In ein Geschäft am Europaplatz sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Bocholt eingedrungen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang verschafft, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Die Einbrecher entwendeten eine Kassenschublade sowie eine Geldbörse samt Papieren. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 03.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

